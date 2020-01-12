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تشكيل أتلتيكو مدريد المنتظر ضد الريال

الأحد 12/يناير/2020 - 10:32 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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يلعب ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب "الجوهرة المشعة" في المباراة النهائية للسوبر الإسباني.

وصعد ريال مدريد إلى النهائي على حساب فالنسيا، بينما تفوق أتلتيكو في نصف النهائي على برشلونة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال.

الوسط: كاسيميرو – كروس – فالفيردي – مودريتش.

الهجوم: يوفيتش – رودريجو.
 
تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: تريبير – خيمينيز – فيليبي – لودي.

الوسط: كوريا – هيريرا – بارتي – ساؤول.

الهجوم: فيليكس – موراتا.
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