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تنفيذ 10476 وحدة سكنية بمشروعي دار مصر وسكن مصر بـ"دمياط الجديدة" 2019

الأحد 12/يناير/2020 - 10:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 10476 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة خلال 2019، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٤٦٥٦ وحدة (194 عماره) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، و4760 وحدة(201عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و 1056وحدة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر.


وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: شهدت المدينة خلال 2019 طفرة في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات المختلفة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير محاور الطرق الرئيسية للمدينة والطرق الداخلية للأحياء الأول والثانى والرابع، حيث شملت أعمال التطوير توسعة بعض الطرق وأعمال الأرصفة وطبقات الأسفلت، وكذا رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربى للمدينة وتنفيذ بوابة، وأعمال الأرصفة وإنارة الطريق وتشجير وزراعة الجزر الوسطى من بداية أقصى غرب المدينة حتى مدخل الحى الثانى، وكذا رفع كفاءة الطريق المؤدى لمنطقة الشاطئ والطرق المؤدية للشاليهات بامتداد بيت الوطن، وكذا الانتهاء من أعمال تنفيذ طريق بيت الوطن، ورفع كفاءة الطريق الساحلى شمال المدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه في مجال الخدمات، تم تنفيذ عدد 6 مدارس تعليم أساسي بإجمالي (208 فصول) بالأحياء (الثالث - الرابع  - الخامس  - السادس)، وجارٍ تنفيذ مدرسة بالمجاورة 28 بالحى الخامس، كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز طبى بالحى السادس لخدمة سكان الحى السادس ومشروع دار مصر، وتنفيذ مجمع ورش يضم 72 ورشة جنوب الجامعة ليفى بطلبات الاستثمار بالمدينة، كما تم تنفيذ 5 أسواق تجارية بمناطق دار مصر والحى السادس وغرب الحى الخامس لتفى بمتطلبات المدينة، وتنفيذ ملعب خماسى بغرب الحى الخامس لخدمة منطقة الإسكان المتميز وسكن مصر، مضيفاً أنه  جارٍ الانتهاء من تنفيذ موقفين إقليميين شرق وغرب المدينة، وجارٍ تنفيذ دار للرعاية الاجتماعية بالمنطقة المركزية، وتم تنفيذ وتشغيل سويقتين للباعة الجائلين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحى الأول، وكذا تشغيل 6 مينى باصات لدعم منظومة النقل الداخلى بالمدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء.

وأضاف المهندس محمد رجب: تم ترفيق قطع أراضي بيت الوطن بالمرحلة الأولى  بخدمات (المياه – الصرف – الطرق ) غرب الشاليهات، وقطع أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج "المرحلة الثانية" غرب جامعة حورس بإجمالي عدد ( 259 ) قطعة، وكذا ترفيق منطقة الحديقة الدولية بالمدينة، ومنطقة دار مصر المرحلتين الأولى والثانية ( موقع 1‘ 2 )، ومنطقة سكن مصر غرب الحى الخامس والمجاورة 33 بالحى السادس وجنوب الحيين الأول والرابع، وترفيق منطقة الأراضى"الأكثر تميزاً" بالمجاورة 32، وترفيق منطقة شمال الجامعة وشرق الحى الأول، مشيراً إلى أنه تم إحلال وتجديد 17 محطة رفع صرف صحى بالمدينة، وتنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحى وبالوعات صرف مياه الأمطار، حيث أصبحت الشبكة والمحطات بحالة جيدة وكفاءة عالية وقادرة على استيعاب مياه الأمطار.


جدير بالذكر، أن مدينة دمياط الجديدة شهدت خلال 2019 الافتتاح الرئاسي لعدد ( 194 عمارة)  بمشروع ( دار مصر ) للإسكان المتوسط، وافتتاح تطوير مكتب تموين دمياط الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتنمية وتطوير المدن.


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