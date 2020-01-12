بعد وفاة قابوس بن سعيد.. ماذا سيفعل السلطان العماني الجديد؟

أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية كحاكم جديد لعمان خلفًا لابن عمه السلطان قابوس الذي توفي عن عمر يناهز 79 عامًا بعد نصف قرن تقريبًا على رأس البلاد.



وتم اختيار هيثم قبل شقيقه أسعد، الذي كان يُنظر إليه أيضًا على أنه وريث محتمل بعد تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في عام 2017.





وقررت العائلة احترام رغبات قابوس، التي لم يكن لديها إخوة أو أطفال معروفون، باختيار الخلف الذي عينه في رسالة، مما يشير إلى الاستمرارية. كان لدى العالئلة المالكة الحق في اختيار سلطان جديد في غضون ثلاثة أيام من وفاة قابوس يوم الجمعة.



وسيطر هيثم في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة، حيث تواجه إيران، عدو القوى الخليجية الكبرى، والولايات المتحدة في مواجهة هددت هذا الشهر بإشعال حرب أخرى في الشرق الأوسط.



وعملت سلطنة عمان غالبًا كوسيط في المنطقة. وقامت برعاية محادثات وقف إطلاق النار خلال الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، واستضافت مناقشات سرية بين الولايات المتحدة وإيران مهدت الطريق للصفقة النووية التاريخية في عام 2015.



سلطنة عمان

شغل الزعيم الجديد مناصب حكومية على مدار العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك وزير الثقافة والتراث، والسكرتير العام للشؤون الخارجية، ورئيس الجمعية الأنجلو عمانية. وكان أيضًا رئيس لجنة رؤية عمان 2040، وهي استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.



وتوفي السلطان قابوس، العاهل العربي الأطول حكمًا، عن عمر يناهز 79 عامًا



وقالت كريستين سميث ديوان، عالمة مقيمة بارزة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن "لقد نجت عمان من الاختبار الأول، فانتقلت إلى مرحلة انتقالية جيدة التصميم تنقل سلطة وإرث السلطان قابوس إلى خلفه" في المنطقة.



وأضافت "لكن تحديات السلطان الجديد واضحة، واجتياز المنافسة الإقليمية على السلطة، ومعالجة المطالب الملحة للإصلاح الاقتصادي".



وأوضحت أيضًا، بينما دافع قابوس عن سيادة عمان من خلال موازنة القوى الإقليمية، قالت إن ضمان استقلال عمان يتطلب قاعدة مالية أكثر أمنًا. وهذا يتطلب قرارات اقتصادية صعبة "من شأنها أن تؤثر على السكان العمانيين مباشرة، وتلك هي الخيارات الصعبة لقائد جديد لاتخاذها".



وقال مارك فاليري خبير عمان في جامعة إكستر في المملكة المتحدة، إن الإقتصاد سيتصدر قائمة التحديات.



وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التحركات الرامية إلى تنويع "مصادر إيرادات الدولة كانت بطيئة للغاية، على أقل تقدير، وسلطنة عمان تواجه تباينات اجتماعية هائلة وبطالة مستوطنة".



وقد يغير السلطان الجديد منهج الحكومة الاقتصادي لأنه يميل أكثر نحو الخصخصة، وفقًا لشخص عمل مع هيثم طلب عدم ذكر اسمه.



ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.5٪ في عام 2019 و2.8٪ في عام 2020، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج من الاقتصاديين.



وحول السلطان قابوس دولة بالكاد بها طرق معبدة إلى أمة مستقلة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة باقتصاد 79 مليار دولار.



ولقد أعطى النساء التصويت في أوائل التسعينيات ومكنهن من الترشح للمناصب العامة، وهي خطوات غير مسبوقة للخليج، مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على القرارات السياسية الرئيسية.



وقال جاري جرابو، سفير الولايات المتحدة السابق في سلطنة عمان قبل وفاة السلطان، إن العقبة الأكبر أمام هيثم هي أنه "لن يكون قابوس".



مع استثناء محتمل من لي كوان يو من سنغافورة، من الصعب أن نتخيل قائدًا آخر كان له تأثير أكبر على بلده أكثر من قابوس في سلطنة عمان، لإنه لا يقدر بثمن".



