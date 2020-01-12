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صحيفة فرنسية: أردوغان اختار التوسع في ليبيا للبقاء في السلطة

الأحد 12/يناير/2020 - 09:58 ص
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرًا كشفت فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتلاعب بالتاريخ لتبرير غزوه ليبيا.

 

وقالت الصحيفة الفرنسية، اليوم الأحد، في تقريرها، إن أردوغان يبرر إرسال قواته باسم الماضي إلى بلد كان يقع تحت الحكم العثماني حتى عام 1912 ويستخدم التاريخ في تبرير توسعه، وقبل كل شيء، للبقاء في السلطة.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن تركيا تريد الانخراط في الأزمة الليبية، مثلما فعلت في سوريا، التي كانت ضحية جغرافيتها.

 

وتابعت الصحيفة، أن أردوغان اختار التوسع في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط للحفاظ على السلطة.

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صحيفة فرنسية تركيا التوسع في ليبيا أردوغان

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