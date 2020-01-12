كلوب: سأكرر ما يفعله جوارديولا

رغم فوز ليفربول على توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي لكن بالنسبة لمدربه يورجن كلوب فإن النقاط الثلاث تعني فقط أنه قطع خطوة إضافية نحو حصد لقب المسابقة.





وكان هدف روبرتو فيرمينو في الدقيقة 37 كافياً ليحقق ليفربول فوزه 20 في 21 مباراة بالدوري الممتاز ويعزز مسيرته إلى 38 مباراة متتالية دون هزيمة في المسابقة وهو رقم قياسي للنادي.





ولم يكن ليفربول في أفضل حالاته لكنه خرج بشباك نظيفة للمباراة السادسة على التوالي ليقطع خطوة جديدة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 1989-1990.





ويتقدم ليفربول بفارق 16 نقطة على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني وحقق رقماً قياسياً بحصد 61 نقطة من 21 مباراة ليجتاز الرقم السابق لمانشستر سيتي عندما جمع 59 نقطة موسم 2017-2018.





وهذا أكبر عدد من النقاط يحصده أي فريق في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا بعد 21 جولة وتبدو الأمور في طريقها نحو الحسم.





لكن كلوب شعر ببعض الإحباط رغم الفوز السبت، بسبب عدم ضمان الانتصار بشكل مبكر على فريق المدرب جوزيه مورينيو بعد السيطرة التامة على الشوط الأول.





وقال كلوب الذي تولى قيادة ليفربول خلال موسم 2015-2016 والذي شهد حصول الفريق على 60 نقطة فقط: "تصدرنا ليس مهماً، ما يهمني هو التقدم بفارق من النقاط لا يمكن تعويضه".





وأكد كلوب أنه لم يكن يعرف أنه حقق رقماً قياسياً من النقاط حتى أبلغه أحد أفراد الجهاز الفني.





وقال كلوب: "لا تنتابني مشاعر خاصة، أعرف الأمر وهو استثنائي لكني لا أشعر بشيء، عندما تنال اللقب تكون الأمور قد انتهت لكن حتى يحدث ذلك يجب عليك القتال".





وأضاف: "هذه مجرد البداية، نريد الاستمرار في ظل وجود منافسين أقوياء، بيب جوارديولا لن يستسلم، أنا سأفعل الأمر ذاته، حتى الآن تبدو الأمور جيدة جداً".





وتابع: "لم نقدم أفضل مبارياتنا لكنها كانت مباراة جيدة، في النهاية تحول الأمر إلى صراع حقيقي".





وبالنسبة لمورينيو مدرب توتنهام فإن الشيء المؤكد هو تراجع مستوى الفريق، الذي تولى مسؤوليته بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو في سبتمبر (أيلول) الماضي، منذ الخسارة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد الموسم الماضي.





لكن توتنهام أدى بشكل رائع في الشوط الثاني وضغط على ليفربول وكان على وشك إدراك التعادل لولا أن البديل جيوفاني لوسيلسو أهدر فرصة سهلة من مدى قريب في اللحظات الأخيرة.





ويدرك مورينيو أنه يواجه مهمة صعبة للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل إذ يحتل توتنهام المركز الثامن وبفارق تسع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.





وظهرت بعض الإيجابيات مثل تطور الأداء الدفاعي وظهور المدافع الشاب جافيه تانجانجا في مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز ويستطيع اللاعب أن يشعر بالرضا على تعامله مع فيرمينو ومحمد صلاح.





واستحوذ توتنهام على الكرة بنسبة 26% في النصف الأول قبل أن يتحسن بعد الاستراحة ويهدد مرمى ليفربول لكن تعليقات مورينيو عقب المباراة أكدت عدم إمكانية اللعب طويلاً بطريقة الضغط المتواصل.





وقال مورينيو للصحفيين" "إذا لعبنا بنفس طريقة لعبنا في آخر 20 دقيقة، أعتقد أنه يمكن أن ننهار لأن اللاعبين غير معتادين على اللعب بهذا الأسلوب".







