المرور تكثف حملاتها على الطرق لضبط متعاطي المخدرات

شنت اﻹدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، بجانب نشر القوات الأمنية وسيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية لمواجهة أي حوادث أو أعطال.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بالتواجد المروري الجدي والفعال على الطرق السريعة لتسيير وتسهيل الحركة المرورية.



وتكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.



وشددت الإدارة حملاتها لضبط متعاطي المخدرات أثناء القيادة، وذلك عن طريق إجراء تحليل للسائقين المشتبه في أمرهم، وكذلك حملات الحد من تجاوز السرعات، ورفع الدراجات المتروكة بجوار المنشآت والميادين.



