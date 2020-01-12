الهند.. "مودي": القانون الجديد لن يلغي الجنسية لأي شخص

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مجددًا، أن قانون الجنسية الجديد لن يلغي جنسية أي شخص ولكنه أصر على أن أولئك الذين يلعبون ألعابًا سياسية يرفضون عن قصد فهم هذا الأمر وهم يضللون الناس فيما يتعلق بقانون تعديل المواطنة.





وقال "مودي"، خلال خطابه في مدينة كلكتا بولاية البنغال الشرقية، اليوم الأحد: "أكرر مرة أخرى، أن قانون المواطنة لا يعني إلغاء جنسية أي شخص، بل هو إعطاء الجنسية. بعد الاستقلال، اعتقد المهاتما غاندي جي وغيره من كبار القادة في ذلك الوقت أن الهند يجب أن تمنح الجنسية للأقليات الدينية المضطهدة في باكستان"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





بعد اليوم الثاني من زيارته للولاية، أمضى رئيس الوزراء الهندي ليلة في معبد بيلور ماث - وهو دير بمثابة مقر الديانة الهندوسية ومنظمة روحية راماكريشنا للرياضيات والرسالة، التي أسسها هندو مونك سوامي فيفيكاناندا، كعلامة على الاحترام لفيفكاناندا في ذكرى مولده.





يتم الاحتفال بعيد ميلاد سوامي فيفيكاناندا يوم 12 يناير باعتباره اليوم الوطني للشباب.





وقال "مودي": "يجب أن نتذكر دائمًا قول سوامي فيفيكاناندا الشهير: أعطني 100 شاب نشيط وسأغير الهند. طاقتنا وشغفنا لفعل شيء ضروري للتغيير".





المحاولات المتكررة من قبل الحكومة الهندية للتأكيد على أن القانون الجديد لا يميز قد فشلت لأن المحتجين يجدون أنه يمثل "انتهاكًا واضحًا" للدستور الهندي، لأنه يصدر الجنسية على أساس الدين.





يسمح قانون الجنسية الجديد للهندوس والسيخ والبارسيين والمسيحيين والبوذيين والجاينيه بمنح الجنسية الهندية الذين وصلوا إلى الهند في ديسمبر 2014 أو قبله.





من المتوقع أن تستمع أعلى محكمة في الهند إلى 59 عريضة على الأقل في 22 يناير. خلال الاحتجاجات المناهضة للجهاز المركزي للمحاسبات، قُبض على آلاف المحتجين بتهمة التحريض على العنف في ولايات مثل ولاية أوتار براديش وكارناتاكا وتاميل نادو وأسام وجوجارات. وفقًا لوزارة الداخلية الهندية، فقد حوالي 22 شخصًا حياتهم وأُصيب 288 من أفراد الشرطة.



