بعد مشاركته في مسلسل "فلانتينو".. طارق الإبياري يوجه رساله لعادل إمام ونجله

أعرب الفنان طارق الإبياري عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر طارق صورة من كواليس تصوير المسلسل، وظهر في الصورة وهو برفقة الزعيم عادل إمام، والفنان محمد الكيلاني،وعلق على الصورة قائلاً:"الحمد الله خلصت تصوير دوري في مسلسل ڤالنتينو".



وتابع طارق قائلاً :"شكرًا الزعيم الأستاذ عادل إمام علي كل اللي اتعلمته من حضرتك و شرف كبير ليا التمثيل قدام حضرتك لتاني مرة، الحمد الله".





وأضاف طارق :"شكرًا أستاذي المخرج المبدع الخلوق رامي إمام، اللي استمتعت بكل لحظة و انا بصور معاه، و بشكره جدًا جدًا على الفرصة دي، و يا رب أكون طلعت عند حسن ظنك و ثقتك".



واستكمل طارق كلامه قائلاً :" شكرًا أستاذ أيمن بهجت قمر علي الورق اللي يجنن، شكرًا لشركة ماجنوم المحترمة منتجة المسلسل، و شكرًا لكل أستاذتي و زملائي و صناع العمل، بجد حتوحشوني، بإذن الله اللي جاي كله زهزهة".



يُشار أن مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام،داليا البحيري،دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،رانيا محمود ياسين،إلهام عبد البديع،وفاء صادق، هدى المفتي، بدرية طلبة،طارق الإبياري،سليمان عيد، محمد الكيلاني،ومن المُقرر عرضه في رمضان القادم.