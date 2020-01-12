لن نسمح بمجزرة أخرى بحقّ المتظاهرين.. ترامب يحذر إيران مجددًا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا على الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي في إيران.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر: "لا يُمكن أن تكون هناك مجزرة أخرى بحَقّ المتظاهرين السلميّين، ولا قطع للإنترنت، العالم يُراقب".

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس، تجمعات طلابية استجابة لدعوة من أجل تكريم 176 شخصاً معظمهم من الإيرانيّين والكنديّين، قُتلوا جرّاء إسقاط طائرة بوينغ أوكرانيّة "عن طريق الخطأ" بواسطة صاروخ إيراني الأربعاء الماضي.

وأشارت منظّمة العفو الدوليّة، إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي لإيران، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وأكّد ترامب للشعب الإيراني أنّه يقف إلى جانبه، وأنّ الولايات المتّحدة تتابع عن كثب الاحتجاجات التي اندلعت بعدَ إقرار طهران بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانيّة، وأضاف "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: أنا إلى جانبكُم منذ بداية رئاستي، وستظلّ إدارتي إلى جانبكم، نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا".