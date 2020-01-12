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عرض كتاب نادر لشكسبير للبيع في مزاد علني

الأحد 12/يناير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
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صرح القائمون على دار كريستيز، للمزادات بأنهم سيعرضون كتابا نادرا يجمع أعمال الكاتب وليام شكسبير، في مزاد علني إبريل المقبل.

وقالت دار إنها تتوقع أن يباع الكتاب المعروف عالميا باسم (المطوية الأولى) ويعود لعام 1623 بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار. وهذا واحد من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة.

وتحتوي (المطوية الأولى) على مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية. ولولا هذه المطوية التي جمعها أصدقاء للكاتب بعد وفاته لما كان لبعض المسرحيات، مثل (ماكبث) و(العاصفة) و(كما تشاء)، أن تُنشر أو ترى النور.

وستخرج هذه النسخة في جولة تبدأ الأسبوع المقبل في لندن ثم تتجه إلى نيويورك وهونج كونج وبكين قبل أن تعود إلى نيويورك لعرضها للبيع في مزاد في 24 أبريل نيسان.

وهذا الكتاب بحيازة كلية ميلز، وهي كلية فنون ليبرالية خاصة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت دار كريستيز إن أعلى سعر بيعت به نسخة من (المطوية الأولى) كان في مزاد في عام 2001 حين بيعت بنحو 6.2 مليون دولار.

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الكلمات المفتاحية

منوعات مزاد شكسبير ثقافة الفجر الفني

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