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real madrid vs atletico مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد اليوم

الأحد 12/يناير/2020 - 07:27 ص
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ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريال مدريد واتليتكو مدريد
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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1  اليوم لقاء مهم للفريقين في النهائي بكأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ، تقام المباراة اليوم على ملعب “الجوهرة المشعة” ، إستطاع النادى الملكي في المباراة الماضية التغلب علي فريق فالنسيا بتحقيق الفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وقد أحرز الأهداف كلاً من “15توني كروس في الدقيقة 15 ، واللاعب أيسكو أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 39 ، واللاعب لوكا مودريتش في الدقيقة 65” ، ثم أحرز الهدف الأول لفريق فالنسيا اللاعب “داني باريخو في الدقيقة 90”.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1  على الجانب الآخر نادى أتلتيكو مدريد في اللقاء الماضي الذي لعَب أمام نادى برشلونة في نصف النهائي وقد فاجئ الكثير وغير نتيجته بعدما كانت النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح البلوغرانا ، أحرز الهدف الثاني اللاعب ألفارو موراتا في الدقيقة 81 ، ثم أحرز هدف الفوز “الهدف الثالث” اللاعب انخيل كورريا” بالدقيقة 86 ، واليوم يستعد كلاً من الفريقين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الفوز من أجل تحقيق اللقب هذه النسخة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الأحد 12 يناير 2020 في النهائي من كأس السوبر الإسباني , في تمام الساعه الثامنة مساءً بتوقيت القاهره تقام المباراة على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ، يُعرض على قناة KSA Sports HD1 بتعليق فهد العتيبي ، وقناة KSA Sport HD3 بتعليق فارس عوض.real madrid vs atletico madrid live stream

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد بث حي اتلتيكو مدريد وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر ريال مدريد ksa1 نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد ريال مدريد واتلتيكو مدريد في النهائي من كأس السوبر الإسباني والتي ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة , والتاسعة مساءً بتوقيت الرياض.real madrid vs atletico madrid live stream

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