وزير البترول لـ"خالد أبو بكر": وقعنا 66 اتفاقية منذ 2015

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن حجم الاستثمار بقطاع البترول فى آخر 3 سنوات وصل لـ 30 مليار دولار، بينهم 11.5 مليارات دولار بحقل ظهر، و9 مليار دولار بمشروع شمال إسكندرية، كما أن الدولة وقعت أكثر من 66 اتفاقية منذ 2015 حتى اليوم، وهذه الاتفاقيات تؤكد على التزام الشريك الأجنبى بأعمال فنية وانفاق حد أدنى من الاستثمارات، وهذا يؤكد المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON E"، أن مصر بدأت التصدير من خلال محطة إسالة أدكو، كما سيتم استئناف التصدير من محطة الإسالة فى دمياط خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحول غاز آبارها إلى مصر خلال الأيام القادمة لتسييله وإعادة تصديره.



وواصل: "جارى العمل لتحقيق اكتفاء ذاتى من البترول أسوة بالغاز، وفاتورة الدعم كانت تصل لـ 70 مليار جنيه، واستطعنا توفير 40 مليار جنيه".