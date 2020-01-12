"شامخ" لـ أصالة تحقق نجاحا ضخما خلال 72 ساعة من طرحها

حازت أغنية المطربة أصالة نصري، الجديدة "شامخ" حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بالأغنية بعبارات إيجابية. مثل: "الله على الاحساس".





بولغت مشاهدات الأغنية التي طرحتها في 9 يناير الجاري، أكثر من 2,357,687 مشاهدة.





"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.





جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.



