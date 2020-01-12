اقتربت منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من الانتهاء بعد أن لعبت أمس السبت 11 يناير 7 مباريات كانت اهمهم مباراة ليفربول وتوتنهام.





نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام أمس في الدوري الإنجليزي





واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام هوتسبير بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم





وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ليفربول إلى 61 نقطة ليتسمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 21 مباراة خاضها حتى الآن بينما يقف رصيد نادي توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن من أصل 22 مباراة.





ويتبقى مباراتين فقط ستلعبان اليوم الأحد 12 يناير لتنتهي منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز





ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:





1- ليفربول 61 نقطة

2- ليستر سيتي 45 نقطة

3- مانشستر سيتي 44 نقطة

4- تشيلسي 39 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 32 نقطة

7- ولفرهامبتون 31 نقطة

8- توتنهام 30 نقطة

9- كريستال بالاس 29 نقطة

10- أرسنال 28 نقطة

11- إيفرتون 28 نقطة

12- ساوثامبتون 28 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14- برايتون 24 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 22 نقطة

17- أستون فيلا 21 نقطة

18- بورنموث 20 نقطة

19- واتفورد 19 نقطة

20- نورويتش سيتي 14 نقطة