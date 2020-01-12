ريال مدريد يسابق الزمن لضم موهبة فلامنجو الشابة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يسابق الزمن من أجل التعاقد مع البرازيلي الشاب راينير جيسوس كارفاليو نجم فلامينجو، حيث يحاول الملكي حسم الصفقة بشكل رسمي قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن راينير البالغ من العمر 17 عامًا من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة العالمية وأصبح محط أنظار كبار أندية أوروبا جاء على رأسها ريال مدريد بلا أدنى شك الذي بدأ بتطبيق تغيير سياسة التعاقدات لديه في الفترة الأخيرة وبات يركز على ضم المواهب الشابة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع جميع الأطراف المعينة في الصفقة ومتبقى فقط أن يجري راينير الفحوصات الطبية وأن يبلغ سن الرشد وذلك سيحدث في 19 من شهر يناير الحالي أي بعد أسبوع من الآن.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك سببان مهمان يجعلان ريال مدريد لا ينتظر حتى الصيف من أجل التوقيع مع راينير أولهما أن الأندية الكبيرة تراقب النجم الشاب منذ مدة على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. أما السبب الثاني والأهم فهو أن الملكي يرغب في توفير بعض الملايين في الصفقة، حيث سترتفع قيمة الشرط الجزائي في عقد راينير من 30 مليون يورو في الوقت الحالي إلى 35 مليون يورو ابتداءً من شهر يوليو القادم وسيرتفع إلى 70 مليون يورو في صيف 2021 وبالتالي فإن الصفقة الآن لن تكلف النادي أكثر من 30 مليون يورو فقط.



