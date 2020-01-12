Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يسابق الزمن لضم موهبة فلامنجو الشابة

الأحد 12/يناير/2020 - 06:23 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يسابق الزمن من أجل التعاقد مع البرازيلي الشاب راينير جيسوس كارفاليو نجم فلامينجو، حيث يحاول الملكي حسم الصفقة بشكل رسمي قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن راينير البالغ من العمر 17 عامًا من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة العالمية وأصبح محط أنظار كبار أندية أوروبا جاء على رأسها ريال مدريد بلا أدنى شك الذي بدأ بتطبيق تغيير سياسة التعاقدات لديه في الفترة الأخيرة وبات يركز على ضم المواهب الشابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع جميع الأطراف المعينة في الصفقة ومتبقى فقط أن يجري راينير الفحوصات الطبية وأن يبلغ سن الرشد وذلك سيحدث في 19 من شهر يناير الحالي أي بعد أسبوع من الآن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك سببان مهمان يجعلان ريال مدريد لا ينتظر حتى الصيف من أجل التوقيع مع راينير أولهما أن الأندية الكبيرة تراقب النجم الشاب منذ مدة على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. أما السبب الثاني والأهم فهو أن الملكي يرغب في توفير بعض الملايين في الصفقة، حيث سترتفع قيمة الشرط الجزائي في عقد راينير من 30 مليون يورو في الوقت الحالي إلى 35 مليون يورو ابتداءً من شهر يوليو القادم وسيرتفع إلى 70 مليون يورو في صيف 2021 وبالتالي فإن الصفقة الآن لن تكلف النادي أكثر من 30 مليون يورو فقط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلامنجو ريال مدريد اليوم ريال مدريد

أخبار تهمك

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 12 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 17 ساعة

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 13 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 13 ساعة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 12 ساعة

فالفيردي يعلق على قرار رحيله عن برشلونة

منذ نصف ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 17 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يسابق الزمن لإنهاء صفقة الإنقاذ الأخيرة

كبار أوروبا يتنافسون على موهبة برازيليه جديده

على طريقة نيمار.. برشلونة يستعد لتوجيه ضربة قاضية إلى باريس سان جيرمان

برشلونة يرصد التعاقد مع نجم فلامنجو

الحرب مستمرة.. صراع جديد ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على صفقة مدوية

الموهبة البرازيلية تقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status