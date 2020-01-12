وزير البترول يعلق على اتفاقية قبرص وإسرائيل وتأثيرها على مصر

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل اتفاقية "إيست ميد" الموقعة بين إسرائيل وقبرص واليونان، وتأثيرها على المصالح المصرية، مؤكدًا:"لا علاقة لها بالمصالح المصرية إطلاقًا، ولا تؤثر علينا إطلاقًا".



وذكر خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON E"، أن منطقة شرق المتوسط محطة إنظار ومليئة باحتياطيات من الغاز ويجب على كل دولة أن تؤمن ثرواتها.



وأشار إلى أن الدول الثلاث تستهدف نقل الغاز إلى أوروبا لأن أسواقها المحلية لا تستوعب انتاجها.