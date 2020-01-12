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تعرف على مصير صالح جمعة في الأهلي وشكوى الزمالك لكهربا (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 06:02 ص
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فيصل زيدان
فيصل زيدان
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامي فيصل زيدان، أنه من المقرر أن يناقش قضايا هامه، وقوية على الساحة الرياضية خلال الفترة المقبلة عبر برنامجه " ONE TOUCH " على موقع الفيديوهات "يويتيوب"، في تجربة مختلفة للإعلامي الشاب. 

وقال زيدان أنه فى حلقة جديدة من برنامجه " ONE TOUCH " أنه سيفتتح عددا من الملفات النارية، فى مقدمتها تعثر الاهلى غير المتوقع امام بلاتينيوم الزيمبابوى افريقيا وشكوى الزمالك لاتحاد الكرة ضد كهربا ورحيل حسام حسن عن سموحة ومستقبل صالح جمعة مع القلعة الحمراء . 

ويعرض الإعلامي الشاب في خلال هذه الحلقة بعض الكواليس الخاصة والمتلعقة بهذه الأمور والتي ستنشر لأول مرة. 

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