خالد أبو بكر: مفاوضات سد النهضة "مقلقة"

علق خالد أبو بكر، على بيان وزارة الخارجية المصرية ردا على بيان الخارجية الإثيوبي فيما يخص مفاوضات بناء سد النهضة، قائلًا إن الأمر مقلق، ولا يوجد أى تقدم فى المفاوضات، مطالبًا بلجنة فنية محايدة لطرح طريقة ترضى مصر والقاهرة وأديس أباب فى ملء الخزان.



وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، إن بيان وزارة الخارجية المصرية أتى بمفردات وعبارات تدل على أن مشهد المفاوضات غير جيد، بسبب التعنت الإثيوبى وتبنيها لمواقف مغالى فهيا، مستطردًا: "وصلنا لمرحلة أن التفاوض غير مجدى من وجه نظر المراقبين، والمعطيات فيما يتعلق بالتفاوض صفر، ولا يوجد أى نوع من أنواع التقدم".



وأعرب عن أمله أن يخرج المؤتمر الذى سيعقد فى الولايات المتحدة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بنتائج إيجابية، مستطردًا:" على أمل أن يكون هناك جزء من الحل.. وأرى ضرورة أن يكون هناك تحكيم فنى رضائى من لجنة محايدة ليكون حكمها نافذ على الجميع، ويتم اختيار أفضل طريقة فنية لملء السد".