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الإفراج عن بطل فيلم "الجوكر" بعد القبض عليه في مظاهرة

الأحد 12/يناير/2020 - 05:33 ص
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بوابة الفجر
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أفرجت الشرطة الأمريكية عن الممثل الأمريكي واكين فينيكس، بطل فيلم "الجوكر"، وذلك بعد مشاركته في تظاهرة على تغير المناخ، أمام مبنى الكونجرس، في واشنطن.

الشرطة كانت قد ألقت القبض على الممثل العالمي خواكين فينيكس، على خلفية الاحتجاجات على تغير المناخ التي نظمتها الممثلة جين فوندا.

وشارك واكين فينيكس الذي حصل قبل أيام على جائزة جولدن جلوب عن فيلم "الجوكر" في احتجاجات على مخاطر التغير المناخي في واشنطن العاصمة ومطالبة الحكومة بالاهتمام بالقضايا المناخية إلى جانب مشاهير آخرين مثل ماجي جيلنهال ومارتن شين.

ووفقا لما ذكرته تقارير الشرطة الأمريكية فقد تم اعتقال 147 شخصا خلال تظاهرة الجمعة أمام مبنى الكونجرس الأمريكي من بينهم واكين فينيكس ومارتن شين.

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الكلمات المفتاحية

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