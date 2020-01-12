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إنتر ميلان يحتل صدارة ترتيب الدوري الايطالي وفي انتظار موقعة اليوفي وروما

الأحد 12/يناير/2020 - 04:29 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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انفرد فريق إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب تعادله مع ضيفه أتالانتا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على نابولي 1 / صفر وميلان على كالياري 2 / صفر.
وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة وتعادل روبن جوسينس لأتالانتا في الدقيقة 75. وأهدر لويس مورييل ركلة جزاء لأتالانتا في الدقيقة 88. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام يوفنتوس، الذي يواجه روما غدا الأحد، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع.
وهذا التعادل هو الرابع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في مباراة وحيدة، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لأتالانتا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في أربع مباريات.
وفي المباراة الثانية، انتزع فريق لاتسيو فوزا صعبا من ضيفه نابولي 1 / صفر.
ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه شيرو إيموبيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز التاسع.
وفي المباراة الثالثة، قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه، ميلان، للفوز على مضيفه كالياري 2 / صفر.
وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 64، حيث كان رافانيل لياو سجل الهدف الأول في الدقيقة 46.
ورفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وقفز من المركز الثاني عشر للسابع، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة وهو الفوز السابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.
في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس متلقيا هزيمته الرابعة على التوالي، والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.
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