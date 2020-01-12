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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش تريزجيه NOW جول

الأحد 12/يناير/2020 - 04:24 ص
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بوابة الفجر
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يلعب فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة ايجابية أمام بطل الدوري الإنجليزي وحصد الثلاث نقاط من أجل مساعدته في الابتعاد عن المنطقة الخطرة في جدول ترتيب البريميرليج.


وكان فريق أستون فيلا حقق فوزاً هامًا على نظيره بيرنلي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الماضية ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 44 نقطة من 14 فوز وتعادلين و5 هزائم، بينما يأتي فريق أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات و12 خسارة.
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