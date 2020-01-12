مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش أستون فيلا

يحل فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019 .







