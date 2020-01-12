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فوز ليفربول على توتنهام يتوج الفريق بالبداية الأقوى في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى

الأحد 12/يناير/2020 - 04:13 ص
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ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
عبدالقادر عرابي
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واصل ليفربول تدمير منافسيه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تفوق على مضيفه توتنهام بهدف نظيف بمعقله في لندن، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وضرب ليفربول بهذا الفوز رقماً قياسياً قد يظل صامداً لسنوات طويلة في عالم كرة القدم الأوروبية.


ووصل الريدز للنقطة 61 من 21 مباراة، ليحقق الفريق البداية الأنجح في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، وهي الدوري الإنحليزي والألماني والفرنسي والإسباني والإيطالي.


ولم يتمكن أي فريق من الحصول على هذا المعدل من النقاط عقب 21 مباراة، حيث تخطى الريدز رقم الـ 59 نقطة، المحل باسم أربعة أندية، وهي باريس سان جيرمان الفرنسي موسم 2018/2019 ويوفنتوس الإيطالي في نفس الموسم، بالإضافة لبايرن ميونخ الألماني في موسم 2013/2014 ومانشستر سيتي الإنجليزي موسم 2017/2018.


وحصد الريدز 61 نقطة خلال 21 مباراة، من خلال 20 فوز وتعادل وحيد كان ضد مانشستر يونايتد.



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