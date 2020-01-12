شرط وحيد يقف أمام برشلونة للتعاقد مع تشافي

انتشرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تؤكد اقتراب تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري من تولي مهمة تدريب نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية فإن إدارة نادي برشلونة تقترب بشدة من إقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق من عمله خلال الساعات القليلة القادمة بسبب سوء الأداء والننائج وبالتحديد عقب خروج الفريق من بطولة كأس السوبر الإسباني على يد نادي أتلتيكو مدريد من الدور نصف النهائي.





نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس اسبانيا

يذكر أن نادي أتلتيكو مدريد كان قد تمكن من الفوز على نظيره نادي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ عدة أيام ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ليودع البارسا البطولة.





وكشفت إذاعة "كوبية" الإسبانية أن نادي السد القطري وضع شرط وحيد للموافقة على رحيل تشافي ليتولة مهمة تدريب نادي برشلونة خلال الفترة القادمة.





شرط السد للموافقة على رحيل تشافي

وأكدت الإذاعة أن شرط نادي السد الوحيد للموافقة على رحيل تشافي وهو أن ينتظر حتى نهائي كأس قطر يوم الجمعة القادمة وبعد ذلك يمكنه الرحيل عن الفريق.





موعد مباراة السد القادمة في نهائي كأس قطر

ويستعد نادي السد القطري لمواجهة نظيره نادي لخويا يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس قطر.