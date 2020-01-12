ننشر قائمة هدّافي المجموعة العاشرة في القسم الثالث (صورة)

شهدت منافسات الدور الأول، للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث، صراع ساخن، على لقب الهدّاف، خلال 13 جولة، أقيم خلالهم 91 مباراة.









بلغ عدد إجمالي أهداف، الدور الأول، 192 هدف، وتحقق الفوز في 53 مباراة، مقابل 38 تعادل، منهم 15 تعادل سلبي، و23 تعادل إيجابي.



