Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ضباب وصقيع".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الأحد

الأحد 12/يناير/2020 - 04:01 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد الموافق 2020112، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وقالت الهيئة في بيانها: "شبورة مائية صباحا علي شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب وطقس مائل للبرودة علي كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا تصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد، ووسط سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر وإلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية غربية، وشمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية شرقية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 03 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 19
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الاحد طقس درجات الحرارة امطار

أخبار تهمك

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 14 ساعة

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 10 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 14 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 10 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 14 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"أمطار وشبورة ورياح".. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

سحب ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

ارتفاع الحرارة 4 درجات غدا.. الأرصاد تكشف توقعاتها التفصيلية لـ"حالة الطقس"

طقس لطيف غدا.. اعرف درجات الحرارة حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية

الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد.. بارد يصل لحد الصقيع والأمطار

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status