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قبل موقعة الكونفيدرالية.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات بيراميدز والمصري؟ (أرقام)

الأحد 12/يناير/2020 - 03:59 ص
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المصري وبيراميدز
المصري وبيراميدز
علاء خليف
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يستضيف ستاد "الدفاع الجوي" مباراة بيراميدز والمصري مساء اليوم الأحد 12 / 1 / 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولي في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية 2019 – 2020.


موعد مباراة بيراميدز والمصري في الكونفيدرالية اليوم:

تنطلق أحداث المواجهة القوية بين بيراميدز ونظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الأحد 12 يناير 2020، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مدينة ا لقاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، والرابعة عصرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


ترتيب المجموعة قبل لقاء المصري ضد بيراميدز:

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 6 نقاط واقترب الفريقين من حسم تأهلهما لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية، بينما يتذيل فريقي اينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني الترتيب بنفس الرصيد ولكل منهما نقطة وحيدة.


تاريخ مواجهات بيراميدز والمصري قبل الموقعة الإفريقية:

يتسلح فريق المصري البورسعيدي بتفوقه التاريخي على فريق بيراميدز، حيث سبق والتقي الفريقين في 9 مواجهات (8 بالدوري الممتاز – 1 بالكونفيدرالية) فاز الفريق البورسعيدي في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بين الفريقين.


سجل لاعبو المصري 16 هدفًا خلال مواجهاتهم السابقة ضد بيراميدز، بينما استقبلت شباك الفريق 10 أهداف فقط.


أول مباراة بين المصري ونظيره بيراميدز كانت في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015 عندما كان الأخير يحمل اسم "الاسيوطي سبورت"، وفاز الفريق البورسعيدي بنتيجة 3-1، أما آخر مواجهة بينهما كانت في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية وفاز بيراميدز 2-1.


لم يحقق فريق المصري اي انتصار على نظيره بيراميدز خلال 4 مباريات متتالية منذ تخلي الأخير عن اسمه السابق "الأسيوطي سبورت"، حيث حسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وخسر الفريق البورسعيدي مباراة وحيدة، ويرجع آخر انتصار له إلي 2 مارس 2018 بالجولة 27 في الدوري، عندما فاز بنتيجة 3-1.


القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بيراميدز في الكونفيدرالية:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة المصري وبيراميدز اليوم الأحد، على شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لبطولات الاتحاد الإفريقي، حيث تذاع القمة المصرية في بطولة الكونفيدرالية في تمام السادسة مساءًا عبر شاشة قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق المصري (علي محمد علي).
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