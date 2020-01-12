قيس الشيخ نجيب يكشف عن جزء ثان من "الحرملك"

كشف الفنان قيس الشيخ نجيب، أن هناك جزء ثانٍ من مسلسل "الحرملك" يتم تحضيره لرمضان 2020، موضحَا أن سبب الحماس للجزء الثاني هو النجاح المدوي للجزء الأول.





ولفت خلال تصريحات صحفية إلى أنه كممثل عند تناول أي شخصية أو تقديم مسلسل لا يستطيع حتى بالخبرة أن يعرف هل سيحقق رد فعل ونجاحا قويا أم لا.





وأوضح أن هناك مسلسلات لم نتوقع لها رد الفعل والنجاح الذي تحققه، وهناك مسلسلات يكون هناك توقع كبير أنها ستنجح ولا يستقبلها الجمهور، أو يركز فيها بالقدر الذي تستحقه.





وأضاف: "لذا أنا كممثل يهمني الدور الجيد والشخصية المختلفة بغض النظر عن التوقعات للعمل ككل، فأحيانا الجمهور يحب أشياء خارجة عن توقعاتنا".