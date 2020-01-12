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جاريدو يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

الأحد 12/يناير/2020 - 03:57 ص
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جاريدو
جاريدو
الفجر الرياضي
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أكد الأسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن الفوز الذي حققه فريقه على الهلال السوداني، مهم للغاية خاصة بعدما تصدر المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق النجم الساحلي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم بأم درمان، معقل الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة"بي إن سبورتس": "هذا الفوز كان مهم لنا خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعدما تصدرنا المجموعة برصيد 9 نقاط، وكنا نحارب حتى اللحظة الأخيرة".

واعترف جاريدو بالمستوى السئ الذي قدمه فريقه بداية المباراة، قائلًا: "ظهرنا بمستوى سئ في بداية المباراة والدليل أنهم استطاعوا إحراز الهدف أولًا".

وأكمل: "وجاء رد الفعل سريعًا وهو الأهم خاصة بعدما تعادلنا وحققنا الفوز في النهاية، لذلك أعتبر أن فريقي هو الأفضل والأقوى في هذه المجموعة".

وأكد مدرب النجم الساحلي على صعوبة هذه المباراة قائلًا: "كانت مباراة صعبة للغاية، وواقعة طرد حارس المرمى صعبة الأمور ايضًا".

وأتم: "قبل المباراة كنا نعلم انها ستكون صعبة جدًا وعلينا أن نتخطى المباراة وهذا الفريق جيد للغاية ويتسلح بجماهيره في الضغط".
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