Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان ضد موناكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأحد 12/يناير/2020 - 03:52 ص
Advertisements
باريس وموناكو
باريس وموناكو
عبدالقادر عرابي
Advertisements


يسضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره موناكو بملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية بارس، وذلك في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.


ويسعى الفريق الباريسي لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي، بعد سداسيتين في كأس فرنسا وكأس الرابطة في مرمى مونتليري وسانت إيتيان على الترتيب.


وتعود آخر مباراة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ليوم 21 ديسمبر الماضي، حين فاز على أميان بأربعة أهداف لهدف.


في المقابل، ستكون تلك المباراة هي أولى مباريات المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني ومدرب موناكو الجديد روبيرت مورينو في الدوري الفرنسي، بعد أن تقلد قيادة الفريق خلفاً للبرتغالي لياندرو جارديم.


وستعد تلك المباراة هي الأولى بين الفريقين هذا الموسم، حيث ستكون مباراة مساء اليوم هي مباراة العودة.


وتم تأجيل لقاء الذهاب بين الفريقين منذ الجولة 15 لسوء الأحوال الجوية، وستلعب الأربعاء المقبل 15 يناير بملعب لويس الثاني.


يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بينما يتواجد موناكو في المركز التاسع برصيد 28 نقطة من نفس عدد المباريات.


التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو


من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المدير الفني لباربس سان جيرمان بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ليفين كوروزا - تياجو سيلفا - بيرسنيل كيمبيمبي - كولين داجبا

خط الوسط: يوليان دراكسلر - لياندرو باريديس - ماركو فيراتي.

خط الهجوم: نيمار - إيدنسون كافاني - كيليان مبابي.


في المقابل ستكون تشكيلة روبرت مورينو المتوقعة للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: بينامين ليكمونت

خط الدفاع: جاميرسون - كاميل جيليك - جوريمو ماريبان

خط الوسط: جيلسون مارتينز - أميلكار سيلفا - تيمو باكايوكو - ألكسندر جولوفين - جيل دياز

خط الهجوم: وسام بن يدر - إسلام سليماني.


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد 12 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd 6.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعات

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 14 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 9 ساعات

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 10 ساعات

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 10 ساعات

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 14 ساعة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status