باريس سان جيرمان ضد موناكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المدير الفني لباربس سان جيرمان بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ليفين كوروزا - تياجو سيلفا - بيرسنيل كيمبيمبي - كولين داجبا

خط الوسط: يوليان دراكسلر - لياندرو باريديس - ماركو فيراتي.

خط الهجوم: نيمار - إيدنسون كافاني - كيليان مبابي.

في المقابل ستكون تشكيلة روبرت مورينو المتوقعة للمباراة كما يلي.



حراسة المرمى: بينامين ليكمونت

خط الدفاع: جاميرسون - كاميل جيليك - جوريمو ماريبان

خط الوسط: جيلسون مارتينز - أميلكار سيلفا - تيمو باكايوكو - ألكسندر جولوفين - جيل دياز

خط الهجوم: وسام بن يدر - إسلام سليماني.