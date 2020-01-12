الأهلي يقترب من ضم إيليكي مقابل 3 مليون دولار

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع إيليكي مهاجم فريق لوزيرن في الميركاتو الشتوي الجاري بعد رفض أكثر من لاعب على رأسهم على سوي لاعب فريق سيسكا صوفيا البلغاري ومهاجم الملعب التونسي مينيزا.





وعلم "الفجر الرياضي" أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المتواجد في سويسرا حالياً قطع شوطاً كبيراً في صفقة انضمام مهاجم لوزيرن في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بمساعدة رجل أعمال أهلاوي جلال عز نجم فريق تنس الطاولة السابق بالقلعة الحمراء والذي يقيم في سويسرا منذ سنوات ويتبقي فقط حضور أمير توفيق لاعلان الصفقة رسمياً في الأيام القادمة.





وعلم "الفجر الرياضي" أن الأهلي توصل لاتفاق مع إدارة نادي لوزيرن السويسري بضم إيليكي مقابل 3 مليون دولار لمدة 4 مواسم ونصف في الشتاء الجاري، على أن يحصل اللاعب على مليون دولار راتب سنوي أسوة بالتونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي بعد موافقة مهاجم النادي السويسري على تخفيض راتبه من مليون ونصف إلى مليون دولار في الموسم مع القلعة الحمراء.