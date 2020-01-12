تأجيل حفل الفنان محمد عساف لهذا السبب





أعلن القائمون على إدارة مسرح المجاز بإمارة الشارقة فى الإمارات العربية المتحدة، تأجيل حفل الفنان محمد عساف، إلى 24 يناير الجاري 2020 بسبب الأحوال الجوية.





وأكد البيان الذي صدر عن إدارة مهرجان هلا بالمجاز أن القرار جاء بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنهم، وان يستمتع الجمهور باجواء الحفل، حيث كان من المقرر إقامة الحفل الجمعة الماضية.





يذكر أن الفنان محمد عساف، كان أحيا مؤخرًا حفلا بإسطنبول بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020 في اسطنبول وشهد الحفل الأضخم حضورًا كبيرًا .







