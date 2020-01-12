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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ريال مدريدNOW

الأحد 12/يناير/2020 - 03:44 ص
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بوابة الفجر
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ث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث تُذاع المباراة في يوم الأحد عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني. حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، فيما سوف يتولى المعلق فهد العتيبي التعليق على المباراة. كما تُذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD الثالثة المجانية، بينما سوف يتولى المعلق فارس عوض التعليق على المباراة. آخر إستعدادات ريال مدريد لمُباراة أتلتيكو مدريد الأحد في كأس السوبر الإسباني: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد الأحد 12/1/2020 في نهائي كأس السوبر الإسباني
تابع لايف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد هدفين فقط لا غير في مرماه. ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب نظيره فريق فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني.
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