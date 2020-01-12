Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع LIVE ماتش ريال مدريد HD

الأحد 12/يناير/2020 - 03:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، وهو يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق ريال مدريد في حصد 40 نقطة في رصيده بعدما خاض 19 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تيبو كورتوا / داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو / رودريجو / لوكا يوفيتش. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني: والقنوات الناقلة لمُباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بث مباشر رابط مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة: التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
Advertisements

أخبار تهمك

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 15 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 9 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 14 ساعة

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 10 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعة

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status