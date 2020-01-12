كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو KORA LIVE يوتيوب مباراة ريال مدريد NOW

تابع لايف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد مباشر، حيث يدخل فريق أتلتيكو مدريد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق ريال مدريد، وهو يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق أتلتيكو مدريد في حصد 35 نقطة في رصيده بعدما خاض 19 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.









ويدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني هذه المباراة القادمة أمام فريق ريال مدريد بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: يان أوبلاك / كيران تريبير / ستيفان سافيتش / هيرموسو / رينان لودي / توماس بارتي / ساؤول نيغويز / أنخيل كوريا / فيكتور فيتولو / جواو فيليكس / ألفارو موراتا.