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مشاهدة بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الأحد 12/1/2020 في كأس السوبر الإسباني

الأحد 12/يناير/2020 - 03:36 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الأحد 12/1/2020 في كأس السوبر الإسباني، حيث يجد عشاق الساحرة المستديرة أنفسهم على موعد مع ديربي العاصمة الإسبانية مدريد مع بداية العام الجديد 2020، حيث يلتقي فريق أتلتيكو مدريد هذه المرة مع جاره فريق ريال مدريد على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله بمدينة بجدة في مساء يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.


وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار المباراة النهائية ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني، علماً بأن الريال كان قد أقصى فالنسيا من الدور نصف النهائي، فيما أقصى أتلتيكو مدريد نظيره فريق برشلونة من المربع الذهبي، علماً بأن مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد سوف يتم نقلها بث مباشر .


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