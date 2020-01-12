يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما اليوم الأحد 12-1-2020 في الدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





حيث تُذاع مباراة يوفنتوس ضد روما على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الرابعة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.