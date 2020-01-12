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عاجل.. القبض على زوج نانسي عجرم في واقعة قتيل الفيلا

الأحد 12/يناير/2020 - 03:18 ص
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بوابة الفجر
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أفادت أنباء صحفية بإلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، لاستجوابه مرة أخرى حول ملابسات واقعة قتيل فيلا المطربة.

ومن المقرر أن يتم استدعاء نانسي عجرم الساعات المقبلة إلى النيابة من أجل إعادة استجوابها هى الأخرى حول الواقعة.

كانت القاضية غادة عون، قررت فتح التحقيق في قضية اتهام الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد وإعادة التحقيق مع نانسي عجرم.

وكانت القاضية قد أصدرت هذه القرارات بعدما تقدم وكيل عائلة القتيل قاسم الضيقة بطلب لغادة عون في التوسع في التحقيقات ولذلك أمرت بعدة قرارات بحسب ماذكرت بعض الصحف اللبنانية، وأولها أن تعرض نانسي على الطب الشرعي بسبب إصابتها في قدمها والاستماع إلى أقوالها.

كما أمرت القاضية بفتح التحقيق مجددا مع زوج نانسي الدكتور فادي هاشم، تفريغ هواتف القتيل وتفريغ الكاميرات داخل الفيلا الكشف على منزل المدعي عليه والاستماع إلى أقوال زوجة القتيل.

وكانت نانسي قد نظمت مؤتمرًا صحفيًا في منزلها بعد إخلاء سبيل زوجها لتوضيح تفاصيل الحادث.


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الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم منوعات الفجر الفني

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