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موعد مباراة يوفنتوس اليوم| مشاهدة مباراة روما ضد يوفنتوس بث مباشر في الدوري الإيطالي| watch juventus

الأحد 12/يناير/2020 - 02:52 ص
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يوفنتوس وروما
يوفنتوس وروما
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما غداً الأحد 12 يناير، مواجهة من العيار الثقيل بين فريق روما وضيفه يوفنتوس، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.


ويضع يوفنتوس بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري الفوز فقط نصب عينيه، وذلك من أجل المحافظة على بقائه في صدارة الدوري الإيطالي.


يمتلك البيانكونيري 45 نقطة في المركز الأول، وهو نفس رصيد شريكه في الصدارة إنتر ميلان، والذي يستضيف أتالانتا اليوم السبت بملعب جوسيبي مياتزا.


في المقابل يطمح ذئاب العاصمة بقيادة البرازيلي باولو فونسيكا، لتجاوز هزيمة الفريق الماضية ضد تورينو في ملعب أوليمبيكو في الجولة الماضية بثنائية دون رد.


وبات مقعد روما في المركز الرابع مهدداً، حيث يمتلك 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتالانتا، وسيعني تعثره أمام يوفنتوس وفوز أتالانتا خروجه من المربع الذهبي.


موعد مباراة روما ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء 21:45 بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وسوريا والعراق، الثانية عشرة إلا ربع 23:45 بتوقيت الإمارات، التاسعة إلا ربع 20:45 بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة إلا ربع 19:45 بتوقيت جرينتش.


وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 4 الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرط الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي.


كما تنقل المباراة على عدة قنوات هي Premier Sports 1 وقناة Sky Sports uno وقناة Eleven Sports HD 2.
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