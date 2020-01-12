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"رايحين نسهر" لـ محمد رمضان تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 02:42 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "رايحين نسهر"، للفنان محمد رمضان، عدد مشاهدات ضخم بلغت أكثر من 14,450,826 مشاهدة منذ طرح رمضان، لها في 1 يناير الجاري.

"رايحين نسهر" من كلمات الباور العالى، وفرغلى بلاكس، وإسلام شاندى، ومن ألحان ديزيل والباور العالى، وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة روتانا".

والجدير بالذكر أن رمضان، يشارك في بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، طاقم العمل الفنان أحمد زاهر، روجينا، دنيا عبد العزيز، نوراللبنانية، ريم سامي، نجلاء بدر، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى، حيث أن المسلسل أنتاج شركة "سينرجي".
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الكلمات المفتاحية

مزيكا محمد رمضان رايحين نسهر

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