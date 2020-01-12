"رايحين نسهر" لـ محمد رمضان تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)





حققت أغنية "رايحين نسهر"، للفنان محمد رمضان، عدد مشاهدات ضخم بلغت أكثر من 14,450,826 مشاهدة منذ طرح رمضان، لها في 1 يناير الجاري.





"رايحين نسهر" من كلمات الباور العالى، وفرغلى بلاكس، وإسلام شاندى، ومن ألحان ديزيل والباور العالى، وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة روتانا".

