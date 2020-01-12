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موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر trezeguet
الأحد 12/يناير/2020 - 02:28 ص
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علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأحد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه علي ملعبه ووسط جماهيره فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " .
ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم الأحد علي ملعب الفيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.
وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي مانسشتر سيتي علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق القطري الكبير يوسف سيف.
ويسعي نادي استون فيلا لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط تبعده عن مناطق الخطورة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يرغب نادي مانسشتر سيتي في الفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط ليصعد للمركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بعد هزيمة ليستر سيتي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي ساوثهامتون.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم الأحد علي ملعب الفيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.
وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي مانسشتر سيتي علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق القطري الكبير يوسف سيف.
ويسعي نادي استون فيلا لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط تبعده عن مناطق الخطورة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يرغب نادي مانسشتر سيتي في الفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط ليصعد للمركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بعد هزيمة ليستر سيتي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي ساوثهامتون.
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