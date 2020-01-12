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موعد مباراة ريال مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتليتكومدريد بث مباشر real madrid

الأحد 12/يناير/2020 - 02:22 ص
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ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريال مدريد واتليتكو مدريد
علاء خليف
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يستضيف ستاد "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية بين فريق ريال مدريد ونظيره أتليتكو مدريد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة بالسعودية هذا العام، بعدما أقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظامًا جديدًا للبطولة لتقام بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.



كيف تأهل الفريقين إلي نهائي السوبر الإسباني؟:

حسم فريق أتليتكو مدريد تأهله إلي نهائي السوبر الإسباني بعدما انتزع فوزا مثيرا من فريق برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة، بينما حجز فريق ريال مدريد مكانه في المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة فريق فالنسيا بالفوز عليه بنتيجة 3-1.


توقيت مباراة (REAL MADRIED VS ATLITCO MADRIEA) في السوبر الإسباني:

تنطلق أحداث المواجهة النارية بين ريال مدريد واتليتكو مدريد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الاسباني "مارتينيز".



التشكيلة المتوقعة لـ"ديربي مدريد" بين الريال وأتليتكو في السوبر الإسباني:


التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى : تيبوا كورتوا
في خط الدفاع : داني كارفاخال - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو
في خط الوسط : كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - إيسكو
وفي الهجوم : لوكا يوفيتش


التشكيل المتوقع لـ أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد:

في حراسة المرمى : أوبلاك
في خط الدفاع : تريبير - فيليبي - سافيتش - لودي
في خط الوسط : كوريا - توماس - هيريرا - ساؤول
وفي الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتكو في نهائي السوبر الإسباني:

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد عبر قنوات السعودية الرياضية، حيث تنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD 1، KSA SPORTS HD 3 بتعليق (فارس عوض – فهد العتيبي)، كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر KORA STAR لنهائي السوبر الإسباني بجودة فائقة تناسب جميع السرعات وبدون تقطيع.
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