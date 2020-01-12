موعد مباراة ريال مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتليتكومدريد بث مباشر real madrid

يستضيف ستاد "الجوهرة المشعة" مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية بين فريق ريال مدريد ونظيره أتليتكو مدريد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة بالسعودية هذا العام، بعدما أقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظامًا جديدًا للبطولة لتقام بمشاركة 4 أندية للم

رة الأولي في تاريخ البطولة.



