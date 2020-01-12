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موعد مباراة باريس اليوم في الدوري الفرنسي | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو بث مباشر Nymar

الأحد 12/يناير/2020 - 02:17 ص
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باريس وموناكو
باريس وموناكو
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاستضافة نظيره موناكو، مساء اليوم الأحد 12 يناير الجاري، بالدوري الفرنسي.


ويحل موناكو ضيفًا على باريس بملعب حديقة الأمراء معقل البي إس جي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي الممتاز.


ويدخل باريس سان جيرمان المباراة، سعيًا منه لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري المحلي حيث لم يخسر النادي الباريسي في أخر 6 مباريات بالدوري.


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

وتُقام كل باريس سان جيرمان ضد موناكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو


وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN Sports HD 6 الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى كل من:-

-Futbol 2 HD

-BT Sport 1 / HD

-Match Football 3

-Digi Sport 3 HD Romania

-Arena Sport 3 HD Cro

-Movistar Liga de Campeones HD2

-DAZN 2 HD

-Turkmenistan Sport HD
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