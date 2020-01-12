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صراع الملايين يشعل السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو

الأحد 12/يناير/2020 - 09:16 ص
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ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريال مدريد واتليتكو مدريد
علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد 12 يناير 2020 صوب ملعب "الجوهرة المشعة"بالسعودية، لمتابعة لقاء "الديربي" بين ريال مدريد وجاره اللدود أتليتكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني.


ريال مدريد حجز مقعده في نهائي السوبر الإسباني بعدما تغلب على فريق فالنسيا بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة، بينما تخطي فريق أتليتكو مدريد نظيره برشلونة بالفوز عليه بنتيجة 3-2.


وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في لقاء "الديربي" اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية (KSA SPORTS HD 1)، (KSA SPORTS HD 3) بتعليق عربي مميز لـ فهد العتيبي وفارس عوض.



ويستعرض "الفجر الرياضي" القيمة التسويقية لفريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد قبل لقاء نهائي السوبر الإسباني:


- ريال مدريد:

تبلغ القيمة التسويقية لفريق ريال مدريد وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير، (1.07 مليار يورو) أي ما يعادل (963 مليون جنيه استرليني)، ويتصدر البلجيكي إيدين هازارد قائمة أغلي اللاعبين في صفوف الملكي وبلغت قيمته التسويقية 120 مليون يورو.



أغلي 10 لاعبين في ريال مدريد:

1- إيدين هازارد (بلجيكا) 120 مليون يورو
2- رافائيل فاران (فرنسا) 80 مليون يورو
3- كاسيميرو (البرازيل) 70 مليون يورو
4- توني كروس (ألمانيا) 60 مليون يورو
5- كورتوا (بلجيكا) 55 مليون يورو
6- ايسكو (اسبانيا) 50 مليون يورو
7- كارفخال (اسبانيا) 50 مليون يورو
8- فالفيردي (أوروجواي) 50 مليون يورو
9- فينيسيوس جونيور (البرازيل) 50 مليون يورو
10- رودريجو جوس (البرازيل) 50 مليون يورو



- أتليتكو مدريد:

أما القيمة التسويقية لفريق أتليتكو مدريد تبلغ (835 مليون و500 ألف يورو)، أي ما يعادل (751 مليون و950 ألف جنيه استرليني)، ويتصدر اللاعب السلوفيني جان أوبلاك قائمة الأغلي في صفوف الأتليتي قبل نهائي بطولة السوبر الإسباني بقيمة 100 مليون يورو.


أغلي 10 لاعبين في أتليتكو مدريد:

1- جان أوبلاك (سلوفينيا) 100 مليون يورو
2- جواو فيليكس (البرتغال) 100 مليون يورو
3- ساؤول نجويز (اسبانيا) 90 مليون يورو
4- جوزيه خيمينيز (أوروجواي) 70 مليون يورو
5- كوكي (اسبانيا) 60 مليون يورو
6- ألفارو موراتا (اسبانيا) 50 مليون يورو
7- توماس بارتي (غانا) 50 مليون يورو
8- كيران تريبير (انجلترا) 35 مليون يورو
9- انخيل كوريا (الأرجنتين) 35 مليون يورو
10- ستيفان سافيتش (الجبل الأسود) 32 مليون يورو
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