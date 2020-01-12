صراع الملايين يشعل السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو





ريال مدريد حجز مقعده في نهائي السوبر الإسباني بعدما تغلب على فريق فالنسيا بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي البطولة، بينما تخطي فريق أتليتكو مدريد نظيره برشلونة بالفوز عليه بنتيجة 3-2.





وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في لقاء "الديربي" اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسادسة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية (KSA SPORTS HD 1)، (KSA SPORTS HD 3) بتعليق عربي مميز لـ فهد العتيبي وفارس عوض.









ويستعرض "الفجر الرياضي" القيمة التسويقية لفريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد قبل لقاء نهائي السوبر الإسباني:





- ريال مدريد: