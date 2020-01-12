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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة استون فيلا ضد مانشستر سيتي

الأحد 12/يناير/2020 - 02:01 ص
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ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام بينما يواجه نادي بورنموث نظيره نادي واتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما استطاع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح تحقيق فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وسقط نادي ليستر سيتي علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره نادي ساوثهامتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر وحقق نادي مانشستر يونايتد فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي نوريتش سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ وفاز نادي تشيلسي علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره نادي بيرنلي.

وحقق نادي إيفرتون فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ وتعادل نادي والفرهامبتون أمام نظيره نادي نيوكاسل بنتيجة 1 / 1 وتعادل نادي آرسنال خارج ارضه أمام نظيره نادي كريستال بالاس بنتيجة 1 / 1.

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :
1- جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي 17 هدف.
2- داني إينجز مهاجم نادي ساوثهامتون 15 هدف.
3- ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد 14 هدف.
4- أوبامينج مهاجم نادي آرسنال 14 هدف.
5- تامي إبراهام مهاجم نادي تشيلسي 13 هدف.
6- هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير 11 هدف.
6- ساديو ماني لاعب نادي ليفربول 11 هدف.
7- سترلينج لاعب نادي مانسشتر سيتي 11 هدف.
8- أجويرو مهاجم نادي مانسشتر سيتي 10 أهداف.
9- محمد صلاح لاعب نادي ليفربول 10 أهداف.
10- بوكي مهاجم نادي نوريتش سيتي 9 أهداف.
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