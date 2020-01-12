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توتنهام ضد ليفربول.. 5 أرقام قياسية حققها الريدز بعد الفوز

الأحد 12/يناير/2020 - 01:50 ص
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ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح 5 أرقام قياسية بعد الفوز ضد توتنهام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء السبت.

5 أرقام قياسية يحققها الريدز بعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ":

استطاع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أن يكسر الرقم القياسي المسجل باسم نظيره نادي مانشستر سيتي بأكبر عدد من النقاط بعد مرور 21 جولة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد وصوله للنقطة رقم 61 كأفضل بداية في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى عبر التاريخ وحصد نادي ليفربول الإنجليزي 88 نقطة من آخر 90 نقطة متاحة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بينما حصد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح 104 نقطة من آخر 38 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " كأكثر عدد نقاط تم حصده من هذا العدد من المباريات أكثر من اي فريق آخر في البطولة الإنجليزية بالإضافة إلي الخروج بشباك فريق ليفربول نظيفة للمباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " للمرة الأولى منذ عام 2006.

وعادل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح علي أطول سلسلة تهديفية بانطلاق الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تاريخه "21 مباراة" منذ موسم 1933/1934.

تعرف علي نتيجة توتنهام ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز :
حقق نادي ليفربول فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف مقابل لاشئ سجله اللاعب الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز من اسيست للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن لينفرد الريدز بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 22 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.
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