أهمية التقنية في التأريخ للأثر.. محاضرة للمنافذ الأثرية

نظمت إدارة التدريب والنشر العلمي للمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية محاضرة بعنوان أهمية الطرز التقنية في تأريخ القطع الأثرية، وتحديد هويتها (للأسلحة النارية نموذجا) بمبنى وزارة الأثار بالزمالك.



وأكد حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية، على أهمية تلك النوعية من المحاضرات وخاصة للأثريين العاملين بالمنافذ الأثرية لما تتضمنه لشرح تللك العناصر التي كثيرا ما يتعرضون لها خلال معايناتهم وفحصهم لبعض المعروضات ما يساهم هذا في رفع الكفاءة لدى الأثريين العاملين بالمنافذ الأثرية.



وشرح المصطفى محمد الخراط، خبير الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، الطرز التقنية التي من خلالها نستطيع أن نؤرخ القطع الأثرية تاريخا دقيقا وذلك من خلال التعرف علي أشكالها وفلسفتها وطريقة صناعتها والهدف من صناعتها، ومن خلال ذالك أيضا يسهل ترميمها وينطبق ذلك على جميع الفروع الأثرية من مسكوكات و معادن ونسيج وغيرة.



كما تناول الدكتور المحاضر أيضا عدة موضوعات هامة منها التعريف بمعني مصطلح سلاح ناري وبداية ظهورها، ومراحل الطرز التقنية التي مرت بها الاسلحة النارية عبر العصور، والطرز التقنية الأساسية للأسلحة النارية وعرض نماذج للأسلحة الخداعية، بالإضافة إلى الطرز الفرعية للأسلحة النارية.



هذا، وقد أكد علي، أن تأريخ الأسلحة النارية يتم من خلال جهاز الأشغال، وليس من خلال الشكل العام، حيث أنه تتشابه القطع الأثرية في أشكال الزخارف والكتابات، إلا إذا كانت القطعة الأثرية مكتوب عليها تأريخ معين فهذا يسهل من عملية التأريخ.