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تعرف على عدد مشاهدات أغنية "تمثيلية" الجديدة للعسيلي (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية المطرب محمود العسيلي، الجديدة "تمثيلية"، حتى الآن أكثر من 843,232 مشاهدة بعد طرحها في 8 يناير الجاري وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

كلمات أغنية "تمثيلية"، ‏دي حياتنا أنا وإنتي تليفون وشوية وهيفصل والشاحن مركون ‏محطوط في مكان مجهول.. ضاع منك أو مني مش فارقه.. مين المسئول.

في سياق آخر عقد الفنان محمود العسيلي، الثلاثاء الماضي قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك بمدينة الأسكندرية حيث مسقط رأس خبيرة التجميل.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا تمثيلية الفجر الفني العسيلي

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