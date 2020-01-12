تقارير.. الأهلي يخطف نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية في سعودية، عن رغبة نادي أهلي جدة في التعاقد مع ظهير نادي الزمالك الهارب التونسي حمدي النقاز، وذلك وذلك وفقاً لرؤية المدير الفني للأهلي السويسري كريستيان جروس، والذي درب اللاعب خلال الموسم الماضي خلال تواجدة في القلعة البيضاء.

كشفت تقارير صحفية في سعودية، عن رغبة نادي أهلي جدة في التعاقد مع ظهير نادي الزمالك الهارب التونسي حمدي النقاز، وذلك وذلك وفقاً لرؤية المدير الفني للأهلي السويسري كريستيان جروس، والذي درب اللاعب خلال الموسم الماضي خلال تواجدة في القلعة البيضاء.

وقال فارس الفزي الصحفي بجريدة "الرياضة السعودية" خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الأهلي يقترب من اتمام التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز بصفقة انتقال حر.. واللاعب سيصل خلال الساعات القادمة إلى جدة.

وقال فارس الفزي الصحفي بجريدة "الرياضة السعودية" خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الأهلي يقترب من اتمام التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز بصفقة انتقال حر.. واللاعب سيصل خلال الساعات القادمة إلى جدة.

ودخلت أزمة نادي الزمالك ، مع النقاز الذي فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، منحى جديد بعدما تقدم مجلس إدارة النادى، بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد اللاعب، تمهيدا لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".





وتضمنت شكوى الزمالك ، أن اللاعب لم يلتزم بعقده مع النادي، وشملت ملفا كاملا بكل الأوراق والمستندات التى تؤكد حق الزمالك . وأرفق مسئولو الزمالك في الشكوى كافة المستندات التي تثبت حصول اللاعب على كافة مستحقاته قبل رحيله، بالإضافة لحصوله على قسط مقدم كان يستحق صرفه فى شهر يناير المقبل.







