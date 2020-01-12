Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد النبوي يكشف تفاصيل شخصية أمين الشرطة منصور الدهبي في "يوم وليلة" (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 01:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

كشف الفنان خالد النبوي، بإنه استعد بشكل كبير لشخصية أمين الشرطة منصور الدهبي، التي جسدها في فيلم "يوم وليله" والذي يعرض حاليا يدور العرض السينمائي.

وقال الفنان خالد النبوي، خلال لقائة في برنامج "الحكاية" مع الأعلامي عمرو أديب، إنه قابل أمناء الشرطة قبل التصوير، دخل العمل وخارجه، لافتًا إلى أنه قرر أن يقوم بتربية شنبه ليكون شبيهًا ببعض أمناء الشرطة.

وأضاف: "كنت بجلس مع مؤلف العمل والمخرج قبل التصوير، حتى أضيف بعض التفاصيل للشخصية التي أقدمها". 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم وليلة منصور الدهبي خالد النبوي امين شرطة الفجر الفني

أخبار تهمك

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 6 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 7 ساعات

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 11 ساعة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أبطال فيلم "يوم مصري" إجازة بسب عيد الأضحى (صور)

خالد النبوي يطرح التريلر الرسمي لفيلم "يوم وليلة"

تعرف على موعد عرض فيلم "يوم وليلة" لـ خالد النبوي

تامر حسني يفتتح موسم السينما.. وهؤلاء النجوم ينافسونه

خالد النبوي يتحدث عن مشاركة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم "يوم وليلة"

السبت.. الفنان خالد النبوي يحتفل بفيلمه الجديد يوم وليلة مع لاعبي اتحاد الإعاقات الذهنية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status