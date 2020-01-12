خالد النبوي يكشف تفاصيل شخصية أمين الشرطة منصور الدهبي في "يوم وليلة" (فيديو)













كشف الفنان خالد النبوي، بإنه استعد بشكل كبير لشخصية أمين الشرطة منصور الدهبي، التي جسدها في فيلم "يوم وليله" والذي يعرض حاليا يدور العرض السينمائي.وقال الفنان خالد النبوي، خلال لقائة في برنامج "الحكاية" مع الأعلامي عمرو أديب، إنه قابل أمناء الشرطة قبل التصوير، دخل العمل وخارجه، لافتًا إلى أنه قرر أن يقوم بتربية شنبه ليكون شبيهًا ببعض أمناء الشرطة.وأضاف: "كنت بجلس مع مؤلف العمل والمخرج قبل التصوير، حتى أضيف بعض التفاصيل للشخصية التي أقدمها".